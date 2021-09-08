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ДТП в Минске. На Скорины парень на электросамокате попал под колёса машины

08 сентября 2021 15:43
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Новости Беларуси. На улице Скорины молодой человек на электросамокате попал под колеса Lada, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП в Минске. На Скорины парень на электросамокате попал под колёса машины-1

29-летний водитель автомобиля двигался в направлении Филимонова и сбил человека на электротранспорте, который пересекал дорогу. В результате ДТП пешеход получил травмы. Молодой человек доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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