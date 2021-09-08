ДТП в Минске. На Скорины парень на электросамокате попал под колёса машины

Новости Беларуси. На улице Скорины молодой человек на электросамокате попал под колеса Lada, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

29-летний водитель автомобиля двигался в направлении Филимонова и сбил человека на электротранспорте, который пересекал дорогу. В результате ДТП пешеход получил травмы. Молодой человек доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.