Прямой эфир

7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе

20 июня 2019 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 57-летняя жительница Иваново за рулём машины «ВАЗ-21214» ехала по улице Нестерука.  

7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На закруглении дороги перед автомобилем на дорогу выбежал 7-летний школьник. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.  

Ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Гомеле Opel сбил ребёнка на роликах, который выехал на проезжую часть.  

Пострадавший был доставлен в реанимацию – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка
20 июня 2019 06:36

В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка

В ДТП погиб 15-летний вратарь юношеской сборной Беларуси по хоккею
19 июня 2019 14:41

В ДТП погиб 15-летний вратарь юношеской сборной Беларуси по хоккею

Пьяная женщина пошла на озеро с 2-летним сыном. Он начал тонуть, мать не пыталась его спасти
19 июня 2019 09:49

Пьяная женщина пошла на озеро с 2-летним сыном. Он начал тонуть, мать не пыталась его спасти