7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе
Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 57-летняя жительница Иваново за рулём машины «ВАЗ-21214» ехала по улице Нестерука.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На закруглении дороги перед автомобилем на дорогу выбежал 7-летний школьник. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Ведётся проверка.
Летом 2019 года в Гомеле Opel сбил ребёнка на роликах, который выехал на проезжую часть.
Пострадавший был доставлен в реанимацию – подробнее здесь.