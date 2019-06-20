7-летний ребёнок попал под колёса «Нивы» в Ивановском районе

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 57-летняя жительница Иваново за рулём машины «ВАЗ-21214» ехала по улице Нестерука.

Новости Беларуси. 19 июня примерно в полшестого вечера в деревне Верхустье Ивановского района произошёл наезд на ребёнка.

На закруглении дороги перед автомобилем на дорогу выбежал 7-летний школьник. Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Ведётся проверка.

Летом 2019 года в Гомеле Opel сбил ребёнка на роликах, который выехал на проезжую часть.