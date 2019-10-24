Прямой эфир

В Гродно нетрезвый парень избил двух девушек

24 октября 2019 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый местный житель избил двух девушек.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 25-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения зашел в сквер по улице Щорса, где отдыхали две девушки. Парень справил малую нужду перед незнакомками, после чего начал задираться. Одну девушку он толкнул, а вторую – ударил в лицо кулаком. Незнакомки смогли дать отпор напавшему парню и облили его газировкой.

Прибывшие на место происшествия правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Из-за алкогольного опьянения парень не смог пояснить причины своего поступка. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недавно в Гомеле мужчина в нетрезвом виде напал на женщину-водителя такси. Он ударил ее кулаком в лицо (читать дальше). 

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны
24 октября 2019 09:45

В Кормянском районе мужчина хранил на чердаке дома более килограмма марихуаны

В Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус: погиб водитель
24 октября 2019 07:58

В Берёзовском районе опрокинулся микроавтобус: погиб водитель

В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца
23 октября 2019 18:58

В Светлогорске спасатели освободили палец 20-летнего парня от кольца