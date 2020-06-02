В Минске умер подросток, который потерял сознание в бассейне

Новости Беларуси. В Минске умер подросток, который потерял сознание во время плавания.

Как сообщает Следственный комитет, 30 мая в одном из оздоровительных комплексов города 15-летний парень плавал в бассейне. Примерно в 10:40 один из посетителей увидел, что на соседней дорожке тонет ребёнок. Мужчина позвал на помощь, а затем нырнул за подростком.

После извлечения из воды юноше оказали неотложную помощь, затем подросток был госпитализирован. Предварительно, парень хотел проплыть под водой 50 метров, но потерял сознание.

Следователями были проведены осмотры, изъяты пробы воды, опрошены работники комплекса, медработники, изучены записи камер видеонаблюдения.

Позже стало известно, что 2 июня парень скончался в медучреждении. Для установления точной причины смерти назначено проведение судмедэкспертизы.

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