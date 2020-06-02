Болезнь, наследство, еда. Жительница Жлобинского района выманивала у мужчин деньги
Новости Беларуси. Жительница Жлобинского района создала фейковые страницы в соцсетях и выманивала у двоих мужчин деньги.
Как сообщает МВД Республики Беларусь, 41-летняя женщина создала в соцсети и на сайте знакомств поддельные страницы. Фигурантка представлялась молодой девушкой из Светлогорска, которой хочется пообщаться с мужчинами. В свою анкету подозреваемая добавила фотографии красивой незнакомки из интернета.
Несколько лет гражданка обманывала двух собеседников, выманивая у них деньги под различными предлогами. Один из потерпевших потерял почти 7 тысяч рублей. Сам 39-летний житель Светлогорска утверждает, что перечислил женщине гораздо большую сумму. Второй жертвой стал 23-летний житель Минского района. По его заявлению проводится проверка.
Сначала потерпевший из Светлогорска переводил жительнице Жлобинского района деньги на еду и оплату мобильной связи. В какой-то момент собеседница сказала, что тяжело больна. И ей нужны средства на лечение. Сельчанка пожаловалась на охрипший голос и предположила, что у неё может быть рак горла.
Мужчина оплатил «диагностику» и лечение «болезни». Переводы варьировались от 10 до 900 рублей. Затем фигурантка нашла новый повод – оформление наследства в виде квартиры и дома. Собеседница уверяла, что продаст недвижимость и погасит долги. Гражданин поверил.
Общение продолжалось с 2016 по 2019 годы, после чего жительница Жлобинского района перестала выходить на связь. Отмечается, что подозреваемая ни разу не встретилась с потерпевшими, общение происходило по телефону и в сети. Полученные незаконным путём деньги женщина тратила на себя и своих детей.
Фигурантка подозревается в крупном мошенничестве.
Весной 2020 года в милицию обратилась жительница Осиповичей.
Она хотела помочь незнакомцу получить наследство и потеряла 19 тысяч долларов – подробности здесь.