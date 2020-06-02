Болезнь, наследство, еда. Жительница Жлобинского района выманивала у мужчин деньги

Новости Беларуси. Жительница Жлобинского района создала фейковые страницы в соцсетях и выманивала у двоих мужчин деньги.

Как сообщает МВД Республики Беларусь, 41-летняя женщина создала в соцсети и на сайте знакомств поддельные страницы. Фигурантка представлялась молодой девушкой из Светлогорска, которой хочется пообщаться с мужчинами. В свою анкету подозреваемая добавила фотографии красивой незнакомки из интернета.

Несколько лет гражданка обманывала двух собеседников, выманивая у них деньги под различными предлогами. Один из потерпевших потерял почти 7 тысяч рублей. Сам 39-летний житель Светлогорска утверждает, что перечислил женщине гораздо большую сумму. Второй жертвой стал 23-летний житель Минского района. По его заявлению проводится проверка.