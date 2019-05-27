Трое детей утонули за день в Климовичском районе

Новости Беларуси. За сутки в Климовичском районе утонули трое несовершеннолетних.

По информации Следственного комитета, 26 мая на водохранилище около д. Соболевка обнаружено тело 6-летнего мальчика. Он находился вместе с 11-летним братом – его тело обнаружили в водоеме сотрудники ОСВОД.

Предположительно, один из детей поскользнулся на скользкой плитке и упал в воду, а брат спасал его. Велосипед мальчиков обнаружили на берегу.

В этот же день тело 13-летней девочки было обнаружено на берегу технического карьера. Подросток находилась на водоеме вместе со знакомыми, которым 11 и 12 лет. Девочка поскользнулась, упала в воду и потянула за собой 11-летнего мальчика. Второму мальчику удалось вытянуть друга из воды, однако девочку спасти не удалось.

По фактам гибели детей проводится проверка.