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Трое детей утонули за день в Климовичском районе

27 мая 2019 10:32
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Новости Беларуси. За сутки в Климовичском районе утонули трое несовершеннолетних.  

По информации Следственного комитета, 26 мая на водохранилище около д. Соболевка обнаружено тело 6-летнего мальчика. Он находился вместе с 11-летним братом – его тело обнаружили в водоеме сотрудники ОСВОД.  

Предположительно, один из детей поскользнулся на скользкой плитке и упал в воду, а брат спасал его. Велосипед мальчиков обнаружили на берегу.  

В этот же день тело 13-летней девочки было обнаружено на берегу технического карьера. Подросток находилась на водоеме вместе со знакомыми, которым 11 и 12 лет. Девочка поскользнулась, упала в воду и потянула за собой 11-летнего мальчика. Второму мальчику удалось вытянуть друга из воды, однако девочку спасти не удалось.  

По фактам гибели детей проводится проверка.  

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# Утопления # происшествия

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