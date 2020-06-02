В Жодино выясняются обстоятельства жестокого убийства местной жительницы

Новости Беларуси. 31 мая в Жодино было обнаружено тело местной жительницы с колото-резаными ранами.
По информации Следственного комитета, в воскресенье в милицию поступило сообщение об обнаружении тела 47-летней женщины. Оно находилось рядом с мусорной свалкой, которая располагалась недалеко от городского кладбища.
Места происшествия осмотрены, изъяты предметы для исследований, допрошены знакомые потерпевшей и другие люди.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с особой жестокостью». По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летний мужчина и его 50-летний брат, оба жители Жодино. Выясняются все детали случившегося.
На прошлой неделе в Бобруйске мужчина обнаружил у себя во дворе останки женщины.
Захоронение произошло несколько лет назад – подробности здесь.