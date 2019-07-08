В Минске умер 10-месячный ребёнок, в избиении которого подозревается мать

Новости Беларуси. В Минске 29 июня в больнице умер 10-месячный ребёнок, за избиение которого ранее была задержана его 34-летняя мать.
Как сообщает Следственный комитет, продолжается расследование уголовного дела в отношении женщины, которая подозревается в причинении сыну тяжких телесных повреждений с целью умышленного лишения жизни.
Допрошены свидетели, назначено проведение ряда экспертиз, изучается информация, содержащаяся в компьютере и мобильнике подозреваемой. Выясняется мотив действий женщины.
Фигурантка содержится под стражей.
Ранее стало известно, что в Минске 17 июня мать хотела убить своего ребёнка.
Её действиям помешал отец малыша – подробнее здесь.