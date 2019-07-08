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В Гродно мужчина хотел бросить пить и устроил погром в магазине

08 июля 2019 11:29
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Новости Беларуси. В Гродно нетрезвый местный житель зашёл в магазин и разбил несколько бутылок с алкоголем.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, у 38-летнего мужчины был выходной. Сперва гражданин выпивал у себя дома, а затем захотел пройтись по улице.

Проходя мимо одного из магазинов, мужчина попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. В то же время гродненчанин взял со стеллажа бутылку водки и бросил её в витрину, разбив пять бутылок с алкоголем.

Далее гражданин вышел из торгового заведения и стал ждать милиционеров. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника.

Как пояснил задержанный, таким образом он хотел завязать со спиртным. Мужчина также добавил, что никому не стоит употреблять алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее фигурант судим не был.

В прошлом месяце мы рассказывали о подростках, которые инсценировали убийство прямо перед милиционерами.

Несовершеннолетних задержали за пару секунд – подробнее здесь.

# Хулиганство # происшествия

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