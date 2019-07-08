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В Гродно женщина в ходе ссоры ударила сожителя ножом

08 июля 2019 09:35
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Новости Беларуси. Вечером 6 июля в Гродно женщина ударила ножом своего сожителя.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 40-летняя гражданка выпивала вместе с 38-летним мужчиной. В какой-то момент между ними возник конфликт.

Женщина схватила нож и ударила им своего сожителя. Мужчина получил колото-резаную рану в области шеи и подбородка.

О произошедшем узнали правоохранители. Милиционеры установили и задержали подозреваемую. Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

Летом 2019 года в Молодечненском районе хозяйка дома ударила гостя ножом в грудь. 

Потерпевшего нашли на берегу озера – здесь подробности.

# Нападение

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