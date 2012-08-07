В Минске убит гражданин России с документами на имя Бондо Павлов

Новости Беларуси. В Минске в ночь на 7 августа убит 45-летний гражданин России. Убийство совершено во дворе жилого дома по ул. К.Чорного, д.31 приблизительно в 01 час 10 минут. В мужчину выстрелили несколько раз, в том числе в голову.

Возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступников. Одна из версии: заказное убийство, связанное с криминальными разборками, сообщает ctv.by.

Егор Ливай, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следствие располагает определенной информацией, которая позволяет говорить о том, что в данном преступлении принимали участие несколько человек. Следствие отрабатывает все возможные версии преступления. Заказное убийство, связанное с криминальными разборками, – одна из основных. Для установления всех обстоятельств совершенния данного преступления и установления виновных лиц создана следственная группа из числа следователей и криминалистов, которые специализируются на расследовании данной категории особо тяжких уголовных дел.

По неофициальной информации, убитый являлся вором в законе одного из преступных кланов Грузии. Происшествие, скорей всего, – следствие криминальной разборки иностранных группировок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Председатель Следственного комитета Беларуси Валерий Вакульчик сообщил 8 августа, что уточняется информация о том, что убитый является уроженцем Грузии, экс-депутатом парламента Грузии, бизнесменом Бондо Шаликиани, поскольку первоначально при нем были обнаружены документы на имя гражданина Российской Федерации Бондо Павлова, который прибыл в Беларусь из Смоленской области.

Экс-депутат парламента Грузии Бондо Шаликиани убит в Минске, сообщает телекомпания «Рустави-2» во вторник 7 августа. По сообщению телекомпании, вместе с Шаликиани был убит сопровождавший его мужчина. Об этом пишет портал «Новости-Грузия» >> читать далее. В СК опровергли информацию, что в Минске были убиты два человека.