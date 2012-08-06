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Погибших парня и девушку из Бобруйска нашел на рельсах машинист поезда «Минск-Евпатория»

06 августа 2012 11:41
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Новости Беларуси. Ночью 6 августа на железной дороге под Бобруйском погибли парень и девушка. Тела погибших были обнаружены в 2.20 на втором главном пути 348-го километра станции машинистом поезда №136 Минск - Евпатория.

Парню было 26 лет, девушке - 21 год. Оба проживали в Бобруйске, нигде не работали. В настоящее время выясняются причины трагедии, устанавливается, каким именно составом погибшие были сбиты, сообщает ctv.by.

Похожая трагедия не первая в августе: 2 августа молодой человек и молодая девушка погибли в Запорожье на переходе через железнодорожные пути, вероятно, погибшие не услышали предупредительный сигнал локомотива.

# происшествия # Железнодорожные катастрофы

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