В Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали два человека

Новости Беларуси. 16 сентября около пяти утра в Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 36-летний водитель DAF выезжал с улицы Заводской Светлогорска на трассу Р-82, направляясь в сторону Речицы. В этот момент в заднюю часть грузовика врезался Mercedes Vito, которым управлял 28-летний мужчина.