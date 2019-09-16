В Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали два человека
Новости Беларуси. 16 сентября около пяти утра в Светлогорском районе столкнулись грузовик и легковушка.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 36-летний водитель DAF выезжал с улицы Заводской Светлогорска на трассу Р-82, направляясь в сторону Речицы. В этот момент в заднюю часть грузовика врезался Mercedes Vito, которым управлял 28-летний мужчина.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
В аварии травмы получили водитель легковушки и 51-летняя пассажирка той же машины. Пострадавшие госпитализированы. Они были пристёгнуты ремнями безопасности.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
По факту ДТП проводится проверка.
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