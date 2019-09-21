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В Минске было обнаружено тело 39-летнего мужчины

21 сентября 2019 09:40
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Новости Беларуси. Ночью 21 сентября в Минске было обнаружено тело 39-летнего мужчины.

Как сообщает Следственный комитет, место происшествия осматривается. Устанавливается точная причина смерти гражданина, для этого назначена судмедэкспертиза.

Согласно предварительной информации, мужчина злоупотреблял алкоголем и умер от имевшегося заболевания. Криминальных признаков смерти не обнаружено.

По факту случившегося проводится проверка.

Весной 2019 года в Бресте были обнаружены тела родителей и дочери.

Признаков насильственной смерти не было – подробнее здесь.

# Несчастный случай # происшествия

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