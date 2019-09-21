В Витебском районе автомобиль врезался в дерево. Один человек погиб, двое – пострадали

Новости Беларуси. 21 сентября около десяти утра в Витебском районе рядом с деревней Верховье произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, автомобиль «ВАЗ» под управлением 32-летнего жителя Витебского района съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП погиб водитель. 35-летнего и 31-летнего пассажиров осматривают медработники.

На месте происшествия работают СОГ и сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства аварии.

Осенью 2019 года в Лепельском районе микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.