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В Витебском районе автомобиль врезался в дерево. Один человек погиб, двое – пострадали

21 сентября 2019 12:44
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Новости Беларуси. 21 сентября около десяти утра в Витебском районе рядом с деревней Верховье произошла смертельная авария.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, автомобиль «ВАЗ» под управлением 32-летнего жителя Витебского района съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП погиб водитель. 35-летнего и 31-летнего пассажиров осматривают медработники.

На месте происшествия работают СОГ и сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства аварии.

Осенью 2019 года в Лепельском районе микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель оказался зажат – подробнее здесь.

# Авария в Витебской области # происшествия

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