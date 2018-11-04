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В Минске Toyota сбила перебегавшего дорогу по пешеходному переходу 12-летнего мальчика

04 ноября 2018 06:35
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Новости Беларуси. 3 ноября около двух дня в Минске был совершён наезд на подростка.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Toyota двигалась со стороны МКАД в направлении улицы Гамарника. На улице Мирошниченко иномарка сбила 12-летнего мальчика.  

По словам очевидцев, ребёнок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не глядя по сторонам.  

В результате столкновения пешеход получил ушиб поясничной области правой ягодицы и многочисленные ссадины. Пострадавшего доставили в больницу.  

Осенью 2018 года в Минске на 18-летнего парня был совершён двойной наезд. 

У молодого человека травма живота и перелом костей таза – здесь подробности.  

# Авария в Минске # происшествия

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