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18-летний пешеход попал под колёса Citroen и BMW в Минске

29 октября 2018 13:04
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Новости Беларуси. В Минске 29 октября около семи утра автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 18-летний пешеход переходил дорогу, когда на него наехал Citroen. От удара пешеход был отброшен на ехавший в соседней полосе BMW.  

У пострадавшего закрытая травма живота и перелом костей таза.  

Установлено, что у водителя Citroen отсутствует автостраховка, также автомобилю не выдано разрешение на участие в дорожном движении.  

Проводится разбирательство.  

Осенью 2018 года в Полоцке на пешеходном переходе была сбита школьница.  

Водитель не успела затормозить – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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