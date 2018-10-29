18-летний пешеход попал под колёса Citroen и BMW в Минске

Новости Беларуси. В Минске 29 октября около семи утра автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 18-летний пешеход переходил дорогу, когда на него наехал Citroen. От удара пешеход был отброшен на ехавший в соседней полосе BMW.
У пострадавшего закрытая травма живота и перелом костей таза.
Установлено, что у водителя Citroen отсутствует автостраховка, также автомобилю не выдано разрешение на участие в дорожном движении.
Проводится разбирательство.
Осенью 2018 года в Полоцке на пешеходном переходе была сбита школьница.
Водитель не успела затормозить – подробности здесь.