18-летний пешеход попал под колёса Citroen и BMW в Минске

Новости Беларуси. В Минске 29 октября около семи утра автомобиль сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 18-летний пешеход переходил дорогу, когда на него наехал Citroen. От удара пешеход был отброшен на ехавший в соседней полосе BMW.

У пострадавшего закрытая травма живота и перелом костей таза.

Установлено, что у водителя Citroen отсутствует автостраховка, также автомобилю не выдано разрешение на участие в дорожном движении.

Проводится разбирательство.

Осенью 2018 года в Полоцке на пешеходном переходе была сбита школьница.