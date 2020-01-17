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Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

17 января 2020 08:11
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Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте-1

Как мы сообщали, это произошло накануне. В результате ЧП разрушены несколько гаражей, повреждены пять автомобилей.

По информации МЧС, в больницу после произошедшего были доставлены трое пострадавших – двое мужчин и женщина.

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте-4

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте-6

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте-8

Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте-10

# Взрыв # происшествия # Фотофакт

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