Появилось видео с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте

Новости Беларуси. Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало кадры с места взрыва в гаражном кооперативе в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мы сообщали, это произошло накануне. В результате ЧП разрушены несколько гаражей, повреждены пять автомобилей.

По информации МЧС, в больницу после произошедшего были доставлены трое пострадавших – двое мужчин и женщина.