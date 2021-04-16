В Минске судят Тиму Белорусских. Певцу грозит до пяти лет тюрьмы

Новости Беларуси. Кумир молодежи на скамье подсудимых. Процесс по делу Тимы Белорусских начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кумир молодежи на скамье подсудимых. Процесс по делу Тимы Белорусских начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
22-летнего певца обвиняют по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина. Тимофей Морозов (это настоящее имя музыканта) попался на наркотиках в январе 2021 года. Его задержали в одном из игровых клубов. При личном обыске сотрудники милиции обнаружили у артиста 0,4 грамма гашиша. Остальное нашли дома во время обыска.
Его 25-летний приятель также проходит по делу. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы от 2 до 5 лет.