В Минске судят Тиму Белорусских. Певцу грозит до пяти лет тюрьмы

Новости Беларуси. Кумир молодежи на скамье подсудимых. Процесс по делу Тимы Белорусских начался в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22-летнего певца обвиняют по уголовному делу о незаконном обороте гашиша и амфетамина. Тимофей Морозов (это настоящее имя музыканта) попался на наркотиках в январе 2021 года. Его задержали в одном из игровых клубов. При личном обыске сотрудники милиции обнаружили у артиста 0,4 грамма гашиша. Остальное нашли дома во время обыска.