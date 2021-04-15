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В Минске участились случаи мошенничества. На этот раз предлагают проверить вентиляцию

15 апреля 2021 14:47
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Новости Беларуси. В Советском районе участились случаи мошенничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Незнакомцы представляются сотрудниками частных организаций, которые предлагают проверить вентиляцию на платной основе.

В Минске участились случаи мошенничества. На этот раз предлагают проверить вентиляцию-1

Однако в ЖКХ говорят, что не состоят с ними в договорных отношениях, и напоминают: работы по проверке и обслуживанию систем вентиляции входят в техническое обслуживание. Заказчики таких работ как раз коммунальщики, и они выполняются бесплатно. Если вам предлагают заплатить за проверку – скорее всего, вы столкнулись с обманом.

# Мошенничество # происшествия # Фотофакт

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