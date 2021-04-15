В Минске участились случаи мошенничества. На этот раз предлагают проверить вентиляцию

Однако в ЖКХ говорят, что не состоят с ними в договорных отношениях, и напоминают: работы по проверке и обслуживанию систем вентиляции входят в техническое обслуживание. Заказчики таких работ как раз коммунальщики, и они выполняются бесплатно. Если вам предлагают заплатить за проверку – скорее всего, вы столкнулись с обманом.