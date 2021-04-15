В Минске участились случаи мошенничества. На этот раз предлагают проверить вентиляцию

Новости Беларуси. В Советском районе участились случаи мошенничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Незнакомцы представляются сотрудниками частных организаций, которые предлагают проверить вентиляцию на платной основе.
Новости Беларуси. В Советском районе участились случаи мошенничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Незнакомцы представляются сотрудниками частных организаций, которые предлагают проверить вентиляцию на платной основе.
Однако в ЖКХ говорят, что не состоят с ними в договорных отношениях, и напоминают: работы по проверке и обслуживанию систем вентиляции входят в техническое обслуживание. Заказчики таких работ как раз коммунальщики, и они выполняются бесплатно. Если вам предлагают заплатить за проверку – скорее всего, вы столкнулись с обманом.