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Огонь перекинулся с частного подворья. В Логойском районе сгорело несколько построек на территории школы

14 апреля 2021 19:54
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Новости Беларуси. Пожар в Логойском районе на территории школы. Происшествие случилось в агрогородке Задорье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Огонь перекинулся с частного подворья. В Логойском районе сгорело несколько построек на территории школы -1

Огонь перекинулся с частного подворья, где горела сухая трава. В итоге на территории учебно-педагогического комплекса загорелись три хозяйственные постройки и гараж. Огнем полностью уничтожено здание, где хранился спортивный инвентарь, в других двух строениях уничтожена крыша и повреждена стена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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