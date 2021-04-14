Огонь перекинулся с частного подворья. В Логойском районе сгорело несколько построек на территории школы

Новости Беларуси. Пожар в Логойском районе на территории школы. Происшествие случилось в агрогородке Задорье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Огонь перекинулся с частного подворья, где горела сухая трава. В итоге на территории учебно-педагогического комплекса загорелись три хозяйственные постройки и гараж. Огнем полностью уничтожено здание, где хранился спортивный инвентарь, в других двух строениях уничтожена крыша и повреждена стена. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.