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ДТП произошло на пешеходном переходе. Что известно о состоянии детей, которых сбил троллейбус в Минске

14 апреля 2021 20:06
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Новости Беларуси. Минское ГАИ выясняет причины ДТП, в котором троллейбус сбил двух несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Что известно о состоянии детей, которых сбил троллейбус в Минске-1

Авария произошла днем 14 апреля. Известно, что водитель троллейбуса двигался по улице Казинца в сторону Кижеватова на зеленый мигающий сигнал светофора и совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Что известно о состоянии детей, которых сбил троллейбус в Минске-4

Александр Гордиенко, заместитель начальника ГАИ ГУВД Октябрьского района Минска:
При проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2007 и 2012 годов рождения, которые с различной степенью тяжести телесных повреждений были госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Хочу обратить внимание, что при переходе проезжей части как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу нужно убедиться в безопасности, что при выходе на проезжую часть водитель вас видит,  вы можете пересекать проезжую часть безопасно.

ДТП произошло на пешеходном переходе. Что известно о состоянии детей, которых сбил троллейбус в Минске-7

За прошедшие сутки на дорогах Минска произошло четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. К счастью, обошлось без жертв.

# Авария в Минске # происшествия # Александр Гордиенко # Фотофакт

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