ДТП произошло на пешеходном переходе. Что известно о состоянии детей, которых сбил троллейбус в Минске

Новости Беларуси. Минское ГАИ выясняет причины ДТП, в котором троллейбус сбил двух несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла днем 14 апреля. Известно, что водитель троллейбуса двигался по улице Казинца в сторону Кижеватова на зеленый мигающий сигнал светофора и совершил наезд на регулируемом пешеходном переходе.

Александр Гордиенко, заместитель начальника ГАИ ГУВД Октябрьского района Минска:

При проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2007 и 2012 годов рождения, которые с различной степенью тяжести телесных повреждений были госпитализированы в учреждения здравоохранения.

Хочу обратить внимание, что при переходе проезжей части как по регулируемому, так и по нерегулируемому пешеходному переходу нужно убедиться в безопасности, что при выходе на проезжую часть водитель вас видит, – вы можете пересекать проезжую часть безопасно.