В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей

Новости Беларуси. 7 марта в полвосьмого вечера в Минске по улице В.Хоружей Subaru Forester сбил 38-летнего мужчину.
Как сообщает СК, пешеход находился на проезжей части. Легковушкой управляла 42-летняя женщина. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь.
Место происшествия было осмотрено, назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Если вам что-либо известно о данном ДТП, обратитесь по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
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