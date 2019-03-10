В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей

Новости Беларуси. 7 марта в полвосьмого вечера в Минске по улице В.Хоружей Subaru Forester сбил 38-летнего мужчину.

Как сообщает СК, пешеход находился на проезжей части. Легковушкой управляла 42-летняя женщина. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь.