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В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей

10 марта 2019 11:05
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Новости Беларуси. 7 марта в полвосьмого вечера в Минске по улице В.Хоружей Subaru Forester сбил 38-летнего мужчину.  

Как сообщает СК, пешеход находился на проезжей части. Легковушкой управляла 42-летняя женщина. Пострадавший был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь.  

В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей-1

Фото: СК  

Место происшествия было осмотрено, назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело.  

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Если вам что-либо известно о данном ДТП, обратитесь по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

В Минске Subaru насмерть сбил пешехода. СК ищет свидетелей-4

Фото: СК  

Весной 2019 года в Бресте произошёл наезд на ребёнка. 

11-летний мальчик погиб – подробнее здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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