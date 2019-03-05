В отношении водителя, сбившего ребёнка в Бресте, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Водитель, сбивший в Бресте ребенка, задержан.

По информации УСК по Брестской области, авария произошла вечером четвертого марта. 32-летний водитель маршрутки совершил наезд на 11-летнего ребенка, который находился на проезжей части.

Мальчик скончался на месте ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина в момент аварии был трезвым. Его задержали.

Назначен ряд экспертиз. Свидетели и подозреваемый допрошены.

Продолжается расследование уголовного дела.

Как живут Ружаны спустя время после жуткой аварии на злосчастном перекрёстке.