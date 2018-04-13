От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой

Новости Беларуси. Крупная авария на кольцевой произошла в утренний час пик 13 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Недалеко от проспекта Дзержинского в аварии пострадали сразу четыре автомобиля.

У двух транспортных средств от удара оторвало колёса. А внутреннее кольцо оказалось практически заблокировано. К счастью, никто не пострадал.