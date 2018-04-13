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От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой

13 апреля 2018 19:41
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Новости Беларуси. Крупная авария на кольцевой произошла в утренний час пик 13 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Недалеко от проспекта Дзержинского в аварии пострадали сразу четыре автомобиля.

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой-1

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой-3

У двух транспортных средств от удара оторвало колёса. А внутреннее кольцо оказалось практически заблокировано. К счастью, никто не пострадал.

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой-6

По предварительной информации виновница аварии – 62-летняя женщина, которая не успела вовремя среагировать на остановку автомобилей, двигавшихся впереди.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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