От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой

Новости Беларуси. Крупная авария на кольцевой произошла в утренний час пик 13 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Недалеко от проспекта Дзержинского в аварии пострадали сразу четыре автомобиля.
Новости Беларуси. Крупная авария на кольцевой произошла в утренний час пик 13 апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Недалеко от проспекта Дзержинского в аварии пострадали сразу четыре автомобиля.
У двух транспортных средств от удара оторвало колёса. А внутреннее кольцо оказалось практически заблокировано. К счастью, никто не пострадал.
По предварительной информации виновница аварии – 62-летняя женщина, которая не успела вовремя среагировать на остановку автомобилей, двигавшихся впереди.