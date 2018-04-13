Что стало причиной температуры и тошноты у детсадовцев агрогородка Вишнёвка? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Санитарные службы выясняют, что стало причиной недомогания воспитанников одного из детских садов Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас специалисты работают в агрогородке Вишнёвка, откуда и поступила тревожная информация. Сообщается, что дети почувствовали себя плохо сразу после обеда. Некоторые из них госпитализированы в столичную инфекционную больницу.

Заведующая садиком Любовь Александровна волнительно показывает меню и просто недоумевает, как за 40 лет работы, такое вообще могло случиться. Впервые. Почему некоторым детям стало вдруг плохо, никто не знает. Пока одни догадки.

Любовь Акулич, заведующий Вишнёвским ясли-садом:

И фрукты, и мясо, и рыба – все свежее у нас. У нас завоз трехразовый, все по сроку реализации у нас хорошие продукты. Нам не привозят просроченных продуктов.

На обед давали борщ, свежий огурец, гарнир – пюре с зелёным горошком, рыбные хлебцы, запивали соком. Предполагают, что, именно после четвергового обеда, у некоторых из малышей появились первые сигналы – тошнота, заболел живот и поднялась температура.

Любовь Акулич:

В холодильнике у нас хранится суточная пробы целый день. Поэтому специалисты могут взять и исследовать наш обед. В ясли-сад специальная комиссия приехала после звонка на горячую линию. Абонент пожелал остаться неизвестным.

Екатерина Семенко-Бояринцева, заведующий отделом эпидемиологии Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Пока у нас диагноз острый гастроэнтерит пока под вопросом. Если это действительно будет подвержено, что это инфекционное заболевание, то это будет только после лабораторных исследований. Это может быть связно с приёмом пищи, нарушением правил личной гигиены.

Ещё 12 апреля вечером в инфекционную больницу поступили трое малышей. Один из них уже выписан. Остальным медики – оказывают необходимую помощь. Беспокойства у врачей их состояние не вызывает.

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:

Все дети с положительной динамикой после проведенного лечения. Один ребенок уже выписан домой. Двое детей в стабильном состоянии и продолжают лечение. Результаты анализов будут примерно на следующей неделе.