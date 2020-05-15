В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей
Новости Беларуси. В Минске спасатели помогли котятам, которые забрались под капот автомобилей.
По информации МЧС, инцидент случился днем 14 мая. Было получено сообщение о помощи животному на улице Люксембург. Котенок застрял в подкапотном пространстве автомобиля. Животное освободили при помощи подручных средств, оно не пострадало.
Спустя несколько часов аналогичный случай произошел на улице Филимонова. Так как в этот момент помощь людям не требовалась, то спасатели приехали и помогли котенку. Девушка, которая и вызвала сотрудников МЧС на подмогу, забрала спасенного котенка себе.
В МЧС отметили, что в компетенцию спасателей подобные случаи не входят. Каждый звонок рассматривается индивидуально. Однако исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности спасатели откликаются на такие случаи.
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