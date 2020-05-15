В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей

Новости Беларуси. В Минске спасатели помогли котятам, которые забрались под капот автомобилей. По информации МЧС, инцидент случился днем 14 мая. Было получено сообщение о помощи животному на улице Люксембург. Котенок застрял в подкапотном пространстве автомобиля. Животное освободили при помощи подручных средств, оно не пострадало.

Фото: МЧС

Спустя несколько часов аналогичный случай произошел на улице Филимонова. Так как в этот момент помощь людям не требовалась, то спасатели приехали и помогли котенку. Девушка, которая и вызвала сотрудников МЧС на подмогу, забрала спасенного котенка себе.

Фото: МЧС