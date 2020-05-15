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В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей

15 мая 2020 09:56
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Новости Беларуси. В Минске спасатели помогли котятам, которые забрались под капот автомобилей.  

По информации МЧС, инцидент случился днем 14 мая. Было получено сообщение о помощи животному на улице Люксембург. Котенок застрял в подкапотном пространстве автомобиля. Животное освободили при помощи подручных средств, оно не пострадало.  

В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей -1

Фото: МЧС

Спустя несколько часов аналогичный случай произошел на улице Филимонова. Так как в этот момент помощь людям не требовалась, то спасатели приехали и помогли котенку. Девушка, которая и вызвала сотрудников МЧС на подмогу, забрала спасенного котенка себе.  

В Минске спасатели помогли котятам, застрявшим под капотами автомобилей -4

Фото: МЧС

В МЧС отметили, что в компетенцию спасателей подобные случаи не входят. Каждый звонок рассматривается индивидуально. Однако исходя из соображений гуманизма и при наличии возможности спасатели откликаются на такие случаи.  

В конце декабря 2019 года в Гродно сотрудники МЧС несколько часов спасали щенков, застрявших в бетонной плите (читать далее).   

# Спасение # происшествия

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