При пожаре в жилом доме на Маневича в Минске погиб мужчина

Новости Беларуси. Пожар в квартире трехэтажного дома на улице Маневича вспыхнул в ночь на 14 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В МЧС обратились соседи, почувствовав запах дыма в подъезде.

Чтобы попасть в горящую квартиру, спасателям потребовалось вскрыть металлическую дверь. На полу в коридоре работники МЧС обнаружили хозяйку квартиры и ее бывшего супруга. Бригадой скорой помощи констатирована смерть мужчины.