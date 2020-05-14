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При пожаре в жилом доме на Маневича в Минске погиб мужчина

14 мая 2020 16:22
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Новости Беларуси. Пожар в квартире трехэтажного дома на улице Маневича вспыхнул в ночь на 14 мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В МЧС обратились соседи, почувствовав запах дыма в подъезде.

При пожаре в жилом доме на Маневича в Минске погиб мужчина-1

Чтобы попасть в горящую квартиру, спасателям потребовалось вскрыть металлическую дверь. На полу в коридоре работники МЧС обнаружили хозяйку квартиры и ее бывшего супруга. Бригадой скорой помощи констатирована смерть мужчины.

При пожаре в жилом доме на Маневича в Минске погиб мужчина-4

При пожаре в жилом доме на Маневича в Минске погиб мужчина-6

С верхних этажей также были спасены четыре человека, еще восемь жильцов эвакуировали. В результате пожара повреждено имущество квартиры и подъезд дома. Причина пожара устанавливается.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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