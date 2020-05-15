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В Пуховичском районе столкнулись Rover и Citroen: погибли три человека

15 мая 2020 07:57
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе на трассе М5 в ДТП погибли три человека.  

По информации МВД, авария случилась вечером 14 мая на 43 километре дороги «Минск – Гомель».   

В Пуховичском районе столкнулись Rover и Citroen: погибли три человека-1

Фото: МВД  

Произошло лобовое столкновение Rover и Citroen. Погибли три человека.  

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и скорая. Устанавливаются обстоятельства ДТП.  

В этот же день утром в Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус. Четыре человека в больнице (читать далее).   

# Авария в Минской области # происшествия

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