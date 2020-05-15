В Пуховичском районе столкнулись Rover и Citroen: погибли три человека

Новости Беларуси. В Пуховичском районе на трассе М5 в ДТП погибли три человека.
По информации МВД, авария случилась вечером 14 мая на 43 километре дороги «Минск – Гомель».
Новости Беларуси. В Пуховичском районе на трассе М5 в ДТП погибли три человека.
По информации МВД, авария случилась вечером 14 мая на 43 километре дороги «Минск – Гомель».
Фото: МВД
Произошло лобовое столкновение Rover и Citroen. Погибли три человека.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и скорая. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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