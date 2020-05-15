В Пуховичском районе столкнулись Rover и Citroen: погибли три человека

Произошло лобовое столкновение Rover и Citroen. Погибли три человека.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, следователи, эксперты, спасатели и скорая. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В этот же день утром в Свислочском районе столкнулись автопоезд и автобус. Четыре человека в больнице (читать далее).