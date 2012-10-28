В Минске с поличным задержан крупный наркоторговец. Стоимость изъятого – более $6 тыс.

Новости Беларуси. Крупный наркоторговец с поличным задержан в Минске.

Как сообщает РУВД Московского района столицы, в поле зрения правоохранителей попал минчанин, причастный к незаконному обороту наркотиков. Выяснилось, что подозреваемый – лишь перепродавец, а наркотики он приобретает у 35-летнего минчанина, ранее судимого за аналогичное преступление.

Покупатель и продавец условились встретиться в лесополосе, где последнего и задержали. У наркоторговца изъято более 30 г метадона (порядка 150 доз) и около 100 г гашиша. Рыночная стоимость изъятого – более $6 тыс.

Елена Шевченко, пресс-офицер Московского РУВД:

Московским районным отделом Следственного комитета г.Минска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в сентябре в одной из квартир Центрального района столицы выявлен наркопритон. В квартире собирались местные наркоманы. С хозяйкой жилища гости договаривались без особого труда – для нее регулярно поставляли спиртные напитки. Как выяснилось, изготовлением экстракционного опия занимался один из задержанных. Ранее судимый за имущественные преступления 30-летний минчанин оказался и организатором наркопритона.