В Гомеле задержан наркодилер: изъято более 5 кг марихуаны

Новости Беларуси. В Гомеле задержан наркодилер. Крупную партию каннабиса он держал в своей квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие и мелкие пакеты были спрятаны по всем комнатам (в банках и даже в мебели). Общий вес травы составил более 5 килограммов.