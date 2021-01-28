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В Гомеле задержан наркодилер: изъято более 5 кг марихуаны

28 января 2021 11:49
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Новости Беларуси. В Гомеле задержан наркодилер. Крупную партию каннабиса он держал в своей квартире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле задержан наркодилер: изъято более 5 кг марихуаны-1

Большие и мелкие пакеты были спрятаны по всем комнатам (в банках и даже в мебели). Общий вес травы составил более 5 килограммов.

В Гомеле задержан наркодилер: изъято более 5 кг марихуаны-4

36-летний неработающий мужчина водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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