Теракты в Ираке происходят и во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Гибнут взрослые и дети

Новости Ирака. Во второй день мусульманского праздника Курбан-байрам в Ираке снова гремят взрывы. Жертвами серии терактов в разных частях страны стали около 20 человек, десятки получили ранения.

Самый большой общественный резонанс вызвали действия боевиков в восточной части Багдада. Террористы заложили взрывное устройство недалеко от рынка и детской площадки. В результате погибли 8 человек, в том числе четыре ребенка. Ранения получили около 30 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.