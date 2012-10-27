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Теракты в Ираке происходят и во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Гибнут взрослые и дети

27 октября 2012 16:40
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Новости Ирака. Во второй день мусульманского праздника Курбан-байрам в Ираке снова гремят взрывы. Жертвами серии терактов в разных частях страны стали около 20 человек, десятки получили ранения.

Самый большой общественный резонанс вызвали действия боевиков в восточной части Багдада. Террористы заложили взрывное устройство недалеко от рынка и детской площадки. В результате погибли 8 человек, в том числе четыре ребенка. Ранения получили около 30 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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