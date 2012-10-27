Озеро Городно под Витебском наполняется зловонной серо-голубой водой. Местные заводы винят друг друга

Новости Беларуси. Рыбаки Витебского района забили тревогу. По их словам, в озере Городно не стало рыбы. Вода в ручье, впадающем в водоем, приобрела неприятный запах и странный цвет. Среди потенциальных виновников загрязнения местные называют сельхозпредприятие и плодовоовощной комбинат.

По зловонному запаху найти этот ручей не составляет труда. Держится аромат как из канализации уже месяц. Вода с душком и по цвету серо-голубая. Необычный оттенок обеспокоил местных жителей.

Ирина Ковалева:

Месяца полтора назад стал запах от этой речки и цвет воды поменялся, стал мутный, грязный такой, поэтому получилось предположение, что где-то сброс.

Пахнет гнилой капустой. Скорее всего, что это перерабатывающее предприятие.

Через болото ручей впадает в озеро Городно, одно из самых красивых и чистых под Витебском. Рыбаки утверждают: рыбы стало меньше. Художник Игорь, живущий на берегу, стал наблюдать необычные явления.

Игорь Сазонов:

Выхожу каждый день, любуюсь природой. Видел леща, который был в белой оболочке, и потихоньку на глубину ушел.

Районная инспекция природных ресурсов обследовала водоем и все прилегающие каналы. Специалисты взяли десятки проб. Но источник загрязнения пока не установлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Савицкий, главный специалист Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Любое загрязнение, биологическое или химическое, негативно влияет на развитие флоры, фауны данного водоема.

Потенциальными виновниками загрязнения в округе считают местное хозяйство или плодоовощной комбинат. Сельхозпроизводитель уверен: органическими отходами здесь и не пахнет.

Игорь Василенко, заместитель директора ОАО «Рудаково»:

Мы сразу организовали внутреннюю комиссию. Все-таки неизвестно, по каким причинам могли бы обвинить нас, как сельхозтоваропроизводителя. Объехали все наши злачные, скажем так, места, откуда могло это пойти. У нас не было никаких сбросов, стоков. Однако, при прохождении всех этих канав, нашли, что наш сосед, плодовопитомнический комбинат, осуществлял сброс.

Но, по словам руководства предприятия, они выпускают детское питание – экологически чистый продукт, и загрязнило ручей как раз сельскохозяйственное предприятие.

Пока сосед винит соседа, экологи делать выводы не спешат. Мутное дело прояснят результаты экспертизы. Они будут готовы на следующей неделе.