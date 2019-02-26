В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

Новости Беларуси. Сразу два случая задержания наркоторговцев в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И оба при содействии Госавтоинспекции.

Разбирательство в отношении 20-летнего минчанина, нарушившего правила дорожного движения, окончилось возбуждением уголовного дела и задержанием его девушки. Молодые люди занимались распространением наркотиков на территории Минской области.



Во втором случае в Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете. Один из них незадолго до этого попал в поле зрения ГАИ. Он стал виновником ДТП, находясь под действием наркотика.

Позже задержали его напарника. Выяснилось, что молодые люди организовывали тайники на территории Московского района. В итоге изъято более 600 граммов опасных психотропов стоимостью примерной 85 тысяч рублей.