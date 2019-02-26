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В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете

26 февраля 2019 17:56
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Новости Беларуси. Сразу два случая задержания наркоторговцев в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И оба при содействии Госавтоинспекции.

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете-1

Разбирательство в отношении 20-летнего минчанина, нарушившего правила дорожного движения, окончилось возбуждением уголовного дела и задержанием его девушки. Молодые люди занимались распространением наркотиков на территории Минской области. 

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете-4


Во втором случае в Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете. Один из них незадолго до этого попал в поле зрения ГАИ. Он стал виновником ДТП, находясь под действием наркотика.

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете-6

Позже задержали его напарника. Выяснилось, что молодые люди организовывали тайники на территории Московского района. В итоге изъято более 600 граммов опасных психотропов стоимостью примерной 85 тысяч рублей.

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете-9

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете-11

В Минске задержали двоих жителей Брестской области, которые продавали психотропы в интернете-13


 

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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