В Витебске ограбили мужчину, который хотел купить телевизор. Комментарий СК
Новости Беларуси. В Витебске расследуют уголовное дело по факту грабежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел 22 января. 36-летнему местному жителю предложили купить телевизор, а когда он приехал по условленному адресу, остался и без покупки, и без денег. Его ограбили.
Оксана Лазько, официальный представитель Следственного комитета по Витебской области:
Когда мужчина согласился на предложение, было оговорено место и время встречи. Когда потерпевший приехал по указанному адресу, позвонил в домофон, к нему со спины подошел мужчина и распылил в его сторону перцовый газ. Когда потерпевший упал, к нему подбежал второй мужчина и ударил его. Понимая, что все происходит из-за денег, он сказал, что они находятся в сумке.
Совершив преступление, налетчики сбежали, а мужчина вызвал милицию. Оперативники задержали подозреваемых в течение получаса. Ими оказались безработные и ранее судимые жители областного центра. В отношении всех нападавших возбуждено уголовное дело. Ими оказались безработные и ранее судимые жители областного центра.