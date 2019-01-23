В Витебске ограбили мужчину, который хотел купить телевизор. Комментарий СК

Инцидент произошел 22 января. 36-летнему местному жителю предложили купить телевизор, а когда он приехал по условленному адресу, остался и без покупки, и без денег. Его ограбили.

Оксана Лазько, официальный представитель Следственного комитета по Витебской области:

Когда мужчина согласился на предложение, было оговорено место и время встречи. Когда потерпевший приехал по указанному адресу, позвонил в домофон, к нему со спины подошел мужчина и распылил в его сторону перцовый газ. Когда потерпевший упал, к нему подбежал второй мужчина и ударил его. Понимая, что все происходит из-за денег, он сказал, что они находятся в сумке.