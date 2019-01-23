В Минске несовершеннолетние поделили поровну найденные в ТЦ 6100 долларов

Новости Беларуси. 19 января жительница Минской области сообщила столичным милиционерам о потере 6,1 тысячи долларов в торговом центре.

По сведениям ГУВД Мингорисполкома, деньги выпали из сумки заявительницы, когда она покупала гарнитуру для телефона. Пропажу гражданка заметила, находясь в кафе на территории ТЦ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили людей, которые нашли деньги. Ими оказались две несовершеннолетние местные жительницы. Девочки поделили деньги поровну. Одна из минчанок успела купить себе мобильный телефон и одежду, другая потратить найденные средства не успела.

По факту случившегося проводится проверка. Действиям подростков будет дана правовая оценка. Деньги изъяты, в ближайшее время они будут переданы владелице.

Осенью 2018 года в Минске уборщица обнаружила в мусорном контейнере более 5 тысяч долларов.