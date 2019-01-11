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В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении Лосицкого и Кравчёнка

11 января 2019 07:29
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Новости Беларуси. В Минске продолжается громкий процесс по «делу медиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении Лосицкого и Кравчёнка-1

11 января перед судом предстанут двое: бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и экс-главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравчёнок. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений.

В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении Лосицкого и Кравчёнка-4

По предъявленным статьям подсудимым грозит до 15-ти лет лишения свободы. Напомним, летом Комитет госбезопасности объявил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения.

Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Среди её участников оказались высокопоставленные чиновники Минздрава, главврачи больниц и руководители медицинских учреждений.

В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении Лосицкого и Кравчёнка-7

# Коррупция # происшествия # Фотофакт

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