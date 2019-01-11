В Минске рассматривают «дело медиков» в отношении Лосицкого и Кравчёнка

Новости Беларуси. В Минске продолжается громкий процесс по «делу медиков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 января перед судом предстанут двое: бывший замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и экс-главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравчёнок. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений.