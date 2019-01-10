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Двух человек спасли на пожаре в Борисове

10 января 2019 19:31
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Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Двух человек спасли на пожаре в Борисове-1

С диагнозом отравление продуктами горения их госпитализировали. Пламенем повреждены постельные принадлежности, стены и некоторые вещи в комнате. Возможная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Двух человек спасли на пожаре в Борисове-4

# Пожар в доме # происшествия # Фотофакт

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