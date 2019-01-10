Двух человек спасли на пожаре в Борисове

Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночной пожар в жилом доме Борисова. Работникам МЧС удалось спасти хозяина квартиры и его брата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С диагнозом отравление продуктами горения их госпитализировали. Пламенем повреждены постельные принадлежности, стены и некоторые вещи в комнате. Возможная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.