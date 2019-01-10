Разыскиваются очевидцы двойного наезда на пешехода в Витебском районе

Новости Беларуси. 15 декабря в Витебском районе два автомобиля сбили пешехода. Разыскиваются очевидцы.

Как сообщает УСК по Витебской области, в тот день по 8 км трассы Р-21 ехали Citroen Saxo под управлением 40-летнего водителя и Dodge Caliber, за рулём которого находился 41-летний водитель.

Около 23:15 иномарки поочерёдно наехали на шедшего по проезжей части 61-летнего мужчину. Гражданин получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, свидетели и очевидцы. Следователи просят людей, которые что-либо знают об аварии, обратиться по телефонам: +37533 399-80-44 или 8(0212)46-20-40.