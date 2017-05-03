В Минске расследуют смерть семейной пары от огнестрельных ранений

Новости Беларуси. Что на самом деле произошло в доме по улице Уборевича в Минске, предстоит выяснить следователям. Специалисты рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе и версию договорного суицида.

Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили

в одном из домов в Заводском районе столицы 18 апреля. Это муж и жена, женщине было 43 года, мужчине – 51 год.



Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и генотипоскопическая. Возбуждено уголовное дело по ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство).