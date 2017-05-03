«А я побегу, мне не хватает денег»: двое россиян, подозреваемых в аптечных кражах, задержаны в Беларуси

Новости Беларуси. Гастроли завершены. В Бресте задержаны подозреваемые в серии краж в аптеках по всей Беларуси. Причастность к двум из них доказывают записи камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта женщина работает в аптеке без малого 40 лет. Но с таким случаем столкнулась впервые, и в целях безопасности до сих пор не рискует показать на камеру лицо. Хотя события того вечера она помнит во всех деталях.

Провизор:

И видно, когда тот уже вышел, ему надо было убежать. И он мне говорит: «Вот там у вас еще шампунь – самый хороший подберите, а я побегу, мне не хватает денег».

Неладное провизор почувствовала уже за прилавком: к тому времени в кассе было уже пусто. Простыл след и у подозрительного покупателя.