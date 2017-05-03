В Щучинском районе задержаны 11 граждан Вьетнама, пытавшиеся незаконно пересечь белорусско-литовскую границу

Новости Беларуси. Гродненские пограничники задержали 11 граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Операция развернулась в 8 километрах от государственного рубежа в Щучинском районе. Нелегалы хотели через лес прорваться в Евросоюз.

Среди задержанных есть и женщины. У нарушителей при себе были навигаторы, документы, теплые вещи и продукты питания. Пограничникам также удалось задержать предполагаемых пособников организации нелегального канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.