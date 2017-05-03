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В Щучинском районе задержаны 11 граждан Вьетнама, пытавшиеся незаконно пересечь белорусско-литовскую границу

03 мая 2017 10:44
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Новости Беларуси. Гродненские пограничники задержали 11 граждан Вьетнама, которые пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Операция развернулась в 8 километрах от государственного рубежа в Щучинском районе. Нелегалы хотели через лес прорваться в Евросоюз.

Среди задержанных есть и женщины. У нарушителей при себе были навигаторы, документы, теплые вещи и продукты питания. Пограничникам также удалось задержать предполагаемых пособников организации нелегального канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Щучинском районе задержаны 11 граждан Вьетнама, пытавшиеся незаконно пересечь белорусско-литовскую границу-1

Михаил Скорина, старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы:
При задержании нелегалы предприняли попытку скрыться от пограничного наряда, поэтому пришлось применить служебных собак и табельное оружие.

Все задержанные помещены в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Ведется разбирательство, после чего нелегалов депортируют.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Михаил Скорина

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