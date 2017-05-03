Новости Беларуси. На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина.
Происшествие случилось ночью в деревне Большие Хольневичи.
На номер 101 позвонил сосед, к месту были направлены 5 единиц техники. Дом на тот момент горел открытым пламенем.
Новости Беларуси. На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина.
Происшествие случилось ночью в деревне Большие Хольневичи.
На номер 101 позвонил сосед, к месту были направлены 5 единиц техники. Дом на тот момент горел открытым пламенем.
При разборке конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина.
Причина пожара устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.