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На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина

03 мая 2017 16:27
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Новости Беларуси. На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина.

Происшествие случилось ночью в деревне Большие Хольневичи.

На номер 101 позвонил сосед, к месту были направлены 5 единиц техники. Дом на тот момент горел открытым пламенем.

На пожаре в Крупском районе погиб 50-летний мужчина-1

При разборке конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина.

Причина пожара устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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