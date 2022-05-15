В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака

Новости Беларуси. Жительница Минска лишилась зрения на один глаз из-за халатности своего начальника. ЧП произошло на одном из предприятий столицы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, женщина заправляла красконагнетательный бак. При откручивании пробка под давлением вылетела ей в лицо. Следователи выяснили, что бак был неисправен, а работница не проходила необходимый инструктаж.

Александр Любаскин, начальник Партизанского РОСК Минска:

Установлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, которые имели место на протяжении почти 20 лет. Установлено, что используемые баки не состояли на балансе завода и никогда не обслуживались. Кроме этого, ни рабочие, ни мастера, ни иные должностные лица литейного цеха не проходили обучение и проверку знаний по охране труда при работе с сосудами, работающими под давлением. Ежегодные инвентаризации носили формальный характер, а инвентарные номера, имевшиеся на баках, документально соответствовали иному оборудованию.