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В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака

15 мая 2022 07:18
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Новости Беларуси. Жительница Минска лишилась зрения на один глаз из-за халатности своего начальника. ЧП произошло на одном из предприятий столицы. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака-1

По данным следствия, женщина заправляла красконагнетательный бак. При откручивании пробка под давлением вылетела ей в лицо. Следователи выяснили, что бак был неисправен, а работница не проходила необходимый инструктаж.  

В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака-4

Александр Любаскин, начальник Партизанского РОСК Минска:  
Установлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами предприятия, которые имели место на протяжении почти 20 лет. Установлено, что используемые баки не состояли на балансе завода и никогда не обслуживались. Кроме этого, ни рабочие, ни мастера, ни иные должностные лица литейного цеха не проходили обучение и проверку знаний по охране труда при работе с сосудами, работающими под давлением. Ежегодные инвентаризации носили формальный характер, а инвентарные номера, имевшиеся на баках, документально соответствовали иному оборудованию.  

В Минске работница предприятия частично потеряла зрение из-за неисправности бака-7

За допущенные нарушения виновные привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности. На сегодня благодаря следователям на предприятии в работе уже новые сосуды, а сотрудники прошли необходимую стажировку и проверку знаний по охране труда.  

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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