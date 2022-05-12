Один из водителей госпитализирован. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском

Новости Беларуси. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском и травмировал водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось на четвертом километре местной автодороги.
Новости Беларуси. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском и травмировал водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось на четвертом километре местной автодороги.
Автомобилем Audi управлял 40-летний житель Солигорского района, который не имел водительского удостоверения. Мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде.
Предварительно установлено, что он не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в Volvo, который ехал перед ним под управлением 47-летнего жителя райцентра. В результате аварии водитель Volvo получил травмы. Он госпитализирован.