Один из водителей госпитализирован. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском

Новости Беларуси. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском и травмировал водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось на четвертом километре местной автодороги.

Автомобилем Audi управлял 40-летний житель Солигорского района, который не имел водительского удостоверения. Мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде.