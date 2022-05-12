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Один из водителей госпитализирован. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском

12 мая 2022 14:45
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Новости Беларуси. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском и травмировал водителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие случилось на четвертом километре местной автодороги.  

Один из водителей госпитализирован. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском-1

Автомобилем Audi управлял 40-летний житель Солигорского района, который не имел водительского удостоверения. Мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом виде.  

Один из водителей госпитализирован. Бесправник на Audi протаранил Volvo под Солигорском-4

Предварительно установлено, что он не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в Volvo, который ехал перед ним под управлением 47-летнего жителя райцентра. В результате аварии водитель Volvo получил травмы. Он госпитализирован.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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