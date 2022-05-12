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После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть. Подробности гибели минчанки из-за упавшего дерева

12 мая 2022 16:38
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Новости Беларуси. Серьезные последствия непогоды в Минске. В зеленых зонах столицы зафиксированы случаи поваленных деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас специалисты продолжают обследование насаждений, распиливают и убирают упавшие стволы.

После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть. Подробности гибели минчанки из-за упавшего дерева-1

Один из инцидентов закончился трагически. Днем на улице Калиновского в результате непогоды дерево упало на 38-летнюю минчанку. К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они извлекли женщину из-под завала. Минчанка была без сознания. Женщина скончалась на месте.

После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть. Подробности гибели минчанки из-за упавшего дерева-4

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:
После проведения реанимационных мероприятий медицинскими работниками констатирована ее смерть. Следователями проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. По результатам будут назначены необходимые экспертные исследования.

После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть. Подробности гибели минчанки из-за упавшего дерева-7

Всего в столице в результате непогоды выявлены десятки упавших деревьев, в том числе 15 – вдоль МКАДа.

# Несчастный случай # происшествия # Андрей Гриб # Фотофакт

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