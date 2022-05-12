После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть. Подробности гибели минчанки из-за упавшего дерева
Новости Беларуси. Серьезные последствия непогоды в Минске. В зеленых зонах столицы зафиксированы случаи поваленных деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас специалисты продолжают обследование насаждений, распиливают и убирают упавшие стволы.
Один из инцидентов закончился трагически. Днем на улице Калиновского в результате непогоды дерево упало на 38-летнюю минчанку. К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Они извлекли женщину из-под завала. Минчанка была без сознания. Женщина скончалась на месте.
Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по городу Минску:
После проведения реанимационных мероприятий медицинскими работниками констатирована ее смерть. Следователями проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. По результатам будут назначены необходимые экспертные исследования.
Всего в столице в результате непогоды выявлены десятки упавших деревьев, в том числе 15 – вдоль МКАДа.