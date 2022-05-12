Из-за непогоды на минчанку упало дерево. Медики оказались бессильны

Новости Беларуси. Последствия непогоды в Минске. На улице Калиновского 12 мая из-за ветра упало дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под ним оказалась 38-летняя женщина. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшую без сознания. Медики оказались бессильны. Следователи работают на месте происшествия. По факту гибели минчанки проводится проверка.