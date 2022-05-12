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Из-за непогоды на минчанку упало дерево. Медики оказались бессильны

12 мая 2022 15:25
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Новости Беларуси. Последствия непогоды в Минске. На улице Калиновского 12 мая из-за ветра упало дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды на минчанку упало дерево. Медики оказались бессильны-1

Под ним оказалась 38-летняя женщина. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшую без сознания. Медики оказались бессильны. Следователи работают на месте происшествия. По факту гибели минчанки проводится проверка.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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