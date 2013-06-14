В Гомеле мужчину, зверски убившего студентку, приговорили к смертной казни

Новости Беларуси. В Гомеле поставлена точка в громком деле о жестоком убийстве студентки. Преступника приговорили к исключительной мере наказания.

В сентябре 2012 года мужчина напал на 24-летнюю девушку у подъезда и нанес ей более сотни ножевых ранений. Страшная новость потрясла весь город. На суде обвиняемый рассказал, что убил девушку из-за давней обиды.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого адекватным, но страдающим смешанным расстройством личности. Приговор может быть обжалован в течении 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Жизневская, старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Наказание мной было предложено с учетом тяжести содеянного и личности обвиняемого, который в 2005 году в несовершеннолетнем возрасте уже был осужден по ч. 3 ст. 147 («Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека»). Он до смерти избил сожителя своей матери. То есть на счету обвиняемого в его достаточно молодом возрасте, 25-летнем возрасте, – две человеческие жизни.

Ирина Емельянчикова, мать убитой девушки:

Для меня самое страшное было смотреть на убийцу своего ребенка, на все эти суды, как он все это рассказывал, как он делал. Конечно, для меня был ад просто.

Такие люди не должны выходить. Он один раз уже вышел и сделал еще большее зверство.