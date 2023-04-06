В Минске рабочего засыпало грунтом, он погиб

Чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 6 апреля, на столичной улице Шаранговича. В результате обвала грунта погиб рабочий, информирует Следственный комитет РБ.

Сообщается, что мужчина, нарушая правила безопасности, по собственной инициативе спустился в траншею на глубину примерно четырех метров. На территории проводились земляные работы. В результате обвала грунта, рабочего засыпало землей.

На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства трагедии выясняются.