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В Минске рабочего засыпало грунтом, он погиб

06 апреля 2023 14:02
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Чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 6 апреля, на столичной улице Шаранговича. В результате обвала грунта погиб рабочий, информирует Следственный комитет РБ.

В Минске рабочего засыпало грунтом, он погиб-1

Фото: СК РБ

Сообщается, что мужчина, нарушая правила безопасности, по собственной инициативе спустился в траншею на глубину примерно четырех метров. На территории проводились земляные работы. В результате обвала грунта, рабочего засыпало землей.

На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы. Обстоятельства трагедии выясняются.

# ЧП # происшествия

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