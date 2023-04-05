В Смолевичах 14-летняя девочка попала под поезд. Ребёнок был в наушниках

Новости Беларуси. В Смолевичах под колесами поезда погибла девочка-подросток. Ей было 14 лет. Несчастный случай произошел накануне вечером на станции «Заречное». Девочка попала под скоростной поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Смолевичах под колесами поезда погибла девочка-подросток. Ей было 14 лет. Несчастный случай произошел накануне вечером на станции «Заречное». Девочка попала под скоростной поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным следствия, она переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал, причем в беспроводных наушниках.
Все обстоятельства произошедшего устанавливает Смолевичский районный отдел Следственного комитета.