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В Смолевичах 14-летняя девочка попала под поезд. Ребёнок был в наушниках

05 апреля 2023 07:26
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Новости Беларуси. В Смолевичах под колесами поезда погибла девочка-подросток. Ей было 14 лет. Несчастный случай произошел накануне вечером на станции «Заречное». Девочка попала под скоростной поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Смолевичах 14-летняя девочка попала под поезд. Ребёнок был в наушниках-1

По данным следствия, она переходила пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал, причем в беспроводных наушниках.

В Смолевичах 14-летняя девочка попала под поезд. Ребёнок был в наушниках-4

Все обстоятельства произошедшего устанавливает Смолевичский районный отдел Следственного комитета.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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